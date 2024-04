Med Lakotiščem, Boljuncem in Ricmanji bodo razširili kmetijski vodovod

Občina Dolina je potrdila svoje zanimanje za projekt podjetja AcegasApsAmga, katerega namen je razširiti kmetijski vodovod na občinskem ozemlju.

Projekt predvideva razširitev vodovodnega omrežja z namestitvijo vodovodnih cevi vzdolž naravne trase, ki povezuje Lakotišče z Boljuncem in Ricmanji, piše v skupnem sporočilu občine in omenjenega podjetja. To bo položilo več kot štiri kilometre vodovodnih cevi skozi kmetijsko območje v dolinski občini, ki ga trenutno ne oskrbuje vodovodni sistem, z namenom, da se spodbudi delovanje lokalnega kmetijstva. Že zdaj pa je mogoče izraziti svoje zanimanje za priključitev na novi vodovod, in sicer s sporočilom na elektronski naslov info.ts@acegasapsamga.it.

V prihodnjih tednih bodo projekt poslali upravi za vodo in odpadke Ausir, tako da bodo vključeni vsi organi, pooblaščeni za izdajo potrebnih dovoljenj. Sledila bo objava razpisa za izbiro izvajalca del. Dela se bodo predvidoma začela v letu 2025 in bodo trajala približno eno leto.

