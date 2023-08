Virus Zahodnega Nila spet prisoten v FJK

V FJK se je spet pojavil virus Zahodnega Nila. Prve primere okuženih komarjev so odkrili na Videmskem, točneje v krajih Pavia di Udine in v Cordenonsu. Okužbe pri ljudeh za zdaj še niso potrdili. Navadno se te pojavijo približno dva tedna po zaznavi prvih okuženih komarjev, opozarjajo epidemiologi in jih torej pričakujejo proti koncu avgusta ali v začetku septembra.

Zdravstvene oblasti so v FJK že uvedle potrebne zdravstvene protokole za zaščito pred omenjenim virusom in podrobneje pregledujejo vzorce krvi pri darovalcih. V minulih dneh so tudi pregledali dvajseterico bolnikov s simptomi, podobnimi okužbi z omenjenim virusom, toda je pri nikomur niso potrdili. Poostrili so tudi veterinarski nadzor nad konji in pticami.

Stopnja pripravljenosti je v FJK trenutno visoka, kajti v sosednjem Venetu, in sicer v Veroni, so že potrdili prvi primer okužbe pri ljudeh.

Virus Zahodnega Nila se pri človeku pojavlja občasno in ne prihaja do prehoda od človeka na človeka, ampak se virus širi s pikom komarja, v 80 odstotkih primerov ni bolezenskih znakov. Simptomi so navadno podobni simptomom gripe s povišano telesno temperaturo, glavobolom, bolečino v mišicah, izpuščaji in slabim počutjem. Nekateri pa lahko razvijejo težjo obliko bolezni, ki prizadene osrednji živčni sistem z znaki, kot so okrnjena zavest, krči, nevrološki izpadi, encefalitis in motnje gibanja. V najhujših primerih, ki se pojavijo navadno pri starejših osebah oz. osebah z oslabljenim imunskim sistemom, lahko nastopi smrt. Za zdaj ne obstajajo cepivo ali specifične terapije za zdravljenje bolezni, zato je temeljnega pomena preventiva.