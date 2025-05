Višarje pobelil sneg, ponekod obilen dež, ob morju ohladitev in burja

Ob prehodu hladne vremenske fronte so od včerajšnjega popoldneva ponekod padle izdatne količine dežja. Ponekod v gorah in v predalpskem pasu ga je padlo okrog 100 litrov na kvadratni meter in občutno več, manj pa na Goriškem in Tržaškem, povečini od 20 do 40 litrov na kvadratni meter. Pojavljale so se nevihte s krajevnimi nalivi. Velike količine dežja in okrepljen veter so zlasti ponekod na Videmskem povzročali težave zaradi krajevnih poplav in padlih dreves. V Buji so ujeli v objektiv tudi zračni vrtinec.

Ozračje se je po pričakovanju občutno ohladilo. Zapihala je močna burja, ki je po podatkih meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa v Tržaškem zalivu danes presegala hitrost 80 kilometrov na uro. Nočne temperature so se na Kraški planoti spustile pod 10 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog 12 stopinj Celzija. Dnevne temperature pa se zadržujejo okrog 15 stopinj Celzija ali le rahlo višje. Temperaturna sprememba je bila v primerjavi z minulim dogajanjem precejšnja.

Danes popoldne se bo vreme izboljšalo. Rahle krajevne padavine bodo povsod ponehale. Ponekod se bo delno razjasnilo.

Jutri in v nedeljo bo povečini sončno. Jutri bo še pihala šibka do zmerna burja. Noči bodo za ta čas mrzle, čez dan pa se bodo temperature spet vzpenjale nad 20 stopinj Celzija.