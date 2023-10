Viseči most bo povezoval Naborjet in Čurčlne

Občina Naborjet - Ovčja vas je sporočila, da so izbrali izvajalca del za postavitev visečega »tibetanskega« mostu na bivši gozdarski cesti, ki se ob potoku Naborjet vije na planino Čurčlne. Zaradi številnih usadov je cesta že več let neprevozna, popolna sanacija pa bi bila dejansko neizvedljiva. Da bi krajanom spet omogočili olajšan dostop do planine, so se na občini odločili, da bodo zgradili most. Dežela Furlanija - Julijska krajina je za dela prispevala 250.000 evrov, lokalna akcijska skupina Open Leader 90.000 evrov, drugih 60.000 pa je Dežela FJK namenila iz sklada za slovensko narodno skupnost v Italiji.

Po navedbah Občine Naborjet - Ovčja vas naj bi dela potekala v drugem delu pomladi prihodnjega leta, in sicer maja in junija. Most bo namenjen pohodnikom in kolesarjem, ter naj bi po navedbah dvotedenskega časopisa Dom postal del turistične krožne poti med Naborjetom in planinami, ki bdijo nad Kanalsko dolino.