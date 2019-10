Vlada v Rimu ne bo padla

Predsednica Demokratske stranke v Furlaniji - Julijski krajini Tamara Blažina in vidni predstavnik Gibanja petih zvezd v Trstu Paolo Menis se strinjata, da je bilo zavezništvo med njunima strankama na deželnih volitvah v Umbriji obsojeno na poraz. A bolj od komentarja volilnega razpleta v peti najmanjši italijanski deželi nas je zanimala napoved tega, kar sledi. V Rimu.

»Ne verjamem, da bo volilni izid v Umbriji vplival na delo državne vlade,« pravi Menis. »Zdaj smo v obdobju, ko država sprejema proračun, zato bi bilo zelo neodgovorno razmišljati o padcu vlade,« dodaja Blažinova, ki ocenjuje, da je bilo oblikovanje koalicije v državnem parlamentu med demokrati in G5Z pametna odločitev. »Ni mi všeč, ko slišim, da je to zavezništvo nastalo samo iz nasprotovanja Salviniju. Vlado je bilo treba sestaviti, ker bi bile volitve jeseni neodgovorno dejanje in ker je tej državi treba dati perspektivo. Ta vlada ima kljub težkim razmeram priložnost, da to naredi.«