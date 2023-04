Vnašanje tujk bi kaznovali z globami do 100.000 evrov

Italijanski jezik je ogrožen. V to je prepričan podpredsednik poslanske zbornice, vidni predstavnik Bratov Italije Fabio Rampelli, ki je decembra vložil predlog zakona za zaščito in promocijo italijanskega jezika. Ta med drugim predvideva globe od 5000 do 100.000 evrov za kršitelje.

Kot je razvidno iz preambule, kjer omenja »obsedeno tujčevanje«, Rampellija bega prekomerno vnašanje tujk, zlasti angleških, predvsem v javnoupravni jezik. To po njegovi oceni ne bogati jezikovne dediščine v Italiji, ampak jo »siromaši in ponižuje«.

Zato Rampelli, ki se podobno kot v zgornjem domu parlamenta počne njegov strankarski kolega Roberto Menia, v zbornici zavzema, da bi bilo v ustavi izrecno navedeno, da je italijanščina uradni jezik, predlaga serijo ukrepov za zaščito italijanščine. »V Italiji ni nobene jezikovne politike, nasprotno, jezik politike se je v novem tisočletju vse bolj poangležil z vnašanjem tujih besed v zakone, v državne institucije in v srce države,« ugotavlja Rampelli. Ta celo meni, da zaradi »anglomanije« tisti, ki govorijo samo italijansko, tvegajo popolno nerazumevanje. Kot protistrup Rampelli ne predlaga učenja tujih jezikov, pač pa ... kaznovanje neuporabe italijanskega jezika.

Predlog razkriva, da ne bi »preganjali« le uporabe angleščine, pač pa nasploh javno rabo vsakega jezika, ki ni italijanščina. Jezika večine italijanskih državljanov ni mogoče urejati z zakonom, je v odzivu na Rampellijev predlog ocenila senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc. »Neumen zakon lahko škodi jezikovnim manjšinam: vlado in desno večino pozivam, naj ne ustvarja konfliktnih situacij z obstoječimi zaščitnimi zakoni, ki se med drugim niti ne izvajajo v celoti,« je dejala in spomnila, da Rampellijev predlog oživlja temačne čase, ko so Slovencem »v ustih odrezali jezik« in ko je bilo prepovedano celo moliti v maternem jeziku.

Senatorko Rojc je poslanec Bratov Italije Salvatore Deidda skušal pomiriti s trditvijo, da njegova stranka spoštuje jezikovne manjšine.

