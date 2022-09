Vohuni v našem telefonu in šolski koledar

Med 8. septembrom in 9. oktobrom v Sloveniji poteka nacionalni mesec skupnega branja pod geslom Beremo skupaj. Primorski dnevnik se kot medijski partner projekta pridružuje dejavnostim in dogodkom za spodbujanje (medgeneracijskega) branja tudi v »zamejstvu«. To bomo sicer počeli na svoj, novinarski način: učencem zadnjih razredov osnovnih šol in učencem drugostopenjskih srednjih šol, njihovim staršem, učiteljem in profesorjem bomo štiri zaporedne tedne v branje ponudili posebno tematsko stran, ki želi mladim približati aktualne teme, jih spodbujati h kritičnemu mišljenju, predvsem pa k branju.

Ob tej priložnosti objavljamo danes na sredinskih straneh šolski koledar, ki ga je prispeval Galebov šolski dnevnik, ilustrirala Ajlin Visentin, oblikoval pa Peter Ferluga iz agencije Pika. Lahko ga obesite v razredu ali na svojem domu, saj si želimo, da bi vas spremljal skozi celo šolsko leto.

Na mladinski strani pišemo o »vohunih« v našem pametnem telefonu, predvsem o tem, kako aplikacije na njem beležijo veliko število informacij o naših življenjih. V fizičnem svetu bi bilo tako zbiranje informacij preko aplikacij videti nekako tako: »Predstavljaj si, da ti soseda ali pa prijateljica, ki je ne maraš preveč, stalno sledi. Ve, kam hodiš in s kom se družiš. Ve, kdaj si zamudil v šolo. Izve pa tudi, da si s prijatelji počel, česar se nikomur ne pove. In vsakomur, ki to plača, ta soseda pove vse o tebi in morda prišepne še kaj več,« opozarja Maja Vreča iz Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (ARNES) in sodelavka Centra za varnejši internet (Safe.si), ki aplikacije primerja kar z vohuni, ki jih imamo v našem telefonu.

Vsakič bomo objavili tudi knjižni nasvet, tokrat pišemo o Zlatih hruškah.