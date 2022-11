Koprski policisti so malo po 3. uri ponoči v Luciji ustavili 30-letnega voznika. Ugotovili so, da je vozil brez vozniškega dovoljenja in da ima nameščene ukradene registrske tablice. Opravili so tudi alkotest, ki je pokazal 0,84 mg/l. Avtomobil renault clio so zasegli, zoper voznika pa sledijo obdolžilni predlog, plačilni nalog in kazenska ovadba, so zapisali policisti. Med postopkom se je do policistov nedostojno vedla tudi 30-letna sopotnica, zato so policisti tudi njej izdali plačilni nalog.