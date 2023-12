Koprske policiste so včeraj ob 18.30 kolegi obvestili, da je na primorski avtocesti v smeri Kopra voznik avtomobila mercedes S 500, čeških registrskih tablic, drvel 215 kilometrov na uro. Vozilo so izsledili v Dragonji. Vozniku, 53-letnemu državljanu Hrvaške, so izrekli globo 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Kršitelj je globo plačal takoj na kraju, so sporočili.