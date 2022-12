Vozovnice za avtobus in vlake v FJK se bodo podražile

Z novim letom bo javni prevoz v FJK dražji. Deželna vlada je sporočila, da bo cena vozovnice mestnih avtobusov narasla z 1,35 evra na 1,40 evra, mesečna karta za vlak, ki povezuje Trst z Vidmom, pa se bo podražila s 104,25 evra na 108,40 evra. Deželna vlada je poudarila, da bo naraščanje cen nižje od splošne 10,7-odstotne inflacije, saj bi drugače cena avtobusne vozovnice narasla na 1,50 evra, karte za vlak pa na 115,40 evra.

Dijaki in študentje, ki prebivajo v FJK in so mlajši od 27 let, bodo tudi v šolskem letu 2023/24 lahko računali na 50-odstotni popust. Popusta bodo deležne tudi osebe, starejše od 65 let.