Vrača se slabo vreme

V noči na nedeljo so v deželi Furlaniji-Julijski krajini spet napovedane nevihte, deželna civilna zaščita je razglasila rumeni alarm. Na obali in v nižinskem pasu je napovedan dež, prišlo bi lahko tudi do močnejših neviht. Hkrati je za del dežele razglašeno opozorilo zaradi nevarnosti zemeljskih usadov.

Pristojni pozivajo, da v primeru neviht zavarujete osebno premoženje, kot so avtomobili ter pritrdite predmete, ki bi jih lahko neurje odneslo ali poškodovalo. Hkrati v primeru nevihte odsvetujejo uporabo predmetov, ki so povezani na električno omrežje ali televizijsko anteno. Če vas nevihta ujame na odprtem, se izogibajte drevesom in električnim drogom, prav tako se je potrebno izogibati travnikom in odprtim površinam ter plažam in rečnim strugam. Goste kampov pristojni pozivajo, naj v primeru nevarnosti zapustijo šotor, stanovanjsko prikolico ali avtodom ter se zatečejo na varno v zaprt objekt. Predvsem pa je treba paziti pri vožnji z avtomobilom, v primeru neviht in slabe vidljivosti prilagoditi hitrost vožnje, se izogibati poplavljenim podvozom, v hribovitih območjih pa paziti na morebitne zemeljske usade.