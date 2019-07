Vremenski radar iz FJK bo najsodobnejši v državi

Opazovanje in napovedovanje izrazitih in drugih vremenskih pojavov, kot so, denimo, toča, sneg, nevihte ali le normalne padavine, bo za deželne meteorologe od prihodnjega leta lažje in učinkovitejše. Od jeseni leta 2020 bodo namreč končno razpolagali s podatki deželnega vremenskega radarja iz Fossalona, ki je bil zadnjih dobrih pet let ustavljen. Poleg popravila bodo radar tudi tehnološko nadgradili in posodobili, zato si deželni upravitelji obetajo, da bo po temeljiti obnovi radar iz Fossalona postal tehnološko najbolj sodoben vremenski radar v Italiji. Njegovi podatki, v obliki radarskih slik, pa bodo bržkone na razpolago tudi javnosti, kot se je dogajalo tudi v preteklih letih, na spletni strani deželne meteorološke opazovalnice FJK in bodo tudi uporabniki lahko pobliže opazovali vremensko dogajanje.

