Vročina je popustila, toplotna obremenitev bo zdaj nekoliko manjša

Ozračje se je za vremensko fronto po pričakovanjih ohladilo. Vročina je popustila. Tudi v prihodnjih dneh bo ob delnem popuščanju subtropskega anticiklona in večjem vplivu nekoliko bolj svežih atlantskih tokov toplotna obremenitev manjša kot v minulem tednu. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj ali le rahlo višje, ne bodo pa se več dotaknile minulih 35 ali 36 stopinj Celzija.

Najnižje nočne temperature na Kraški planoti so bile danes malo pod 20 stopinj Celzija, na Goriškem okrog 21 stopinj Celzija in v Trstu 22,6 stopinje Celzija. Razlika v primerjavi s preteklimi dnevi je bila najbolj občutna v Trstu, kjer je bila, denimo, včerajšnja najnižja nočna temperatura 27,1 stopinje Celzija.

Osvežitev pa je bila bolj zaznavna v dnevnih urah, saj so bile opoldne temperature, sicer tudi zaradi oblakov in padavin, pod 25 stopinjami Celzija, medtem ko smo jih včeraj ob isti uri beležili že 33 ali 34.

Danes v popoldanskih urah se bo vreme razjasnilo. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo malo pod 30 stopinj Celzija. Noči bodo bolj sveže od minulih.

Jutri bo delno jasno, zlasti v popoldanskih urah bodo nastajale krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija več bo na Goriškem.

V ponedeljek in torek bo delno jasno do spremenljivo oblačno. Zlasti v popoldanskih urah bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo okrog 31 stopinj Celzija.