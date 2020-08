Vse za energetsko prenovo hiše in »ekobonus«

Energetska prenova hiše se v času novega koronavirusa obeta kot posebno ugodna. Italijanska vlada premierja Giuseppeja Conteja za tovrstna dela kot znano nudi možnost financiranja do stodeset odstotkov vrednosti (tako imenovani ekobonus oziroma superbonus). Slovensko deželno gospodarsko združenje, podjetje Servis in Zadružna kraška banka pa hočejo ugodnost ustrezno promovirati tudi na krajevni ravni.

Vsem zainteresiranim posameznikom ponujajo popoln sistem vseh potrebnih storitev, ki so ga včeraj predstavili na tržaškem sedežu SDGZ v Ulici Cicerone. Na voljo bo čisto vse, kar se potrebuje za uresničitev postopka – od strokovnjakov za začetno energetsko študijo in računovodij, ki bodo overovili vso potrebno finančno dokumentacijo do izvajalcev del ter banke, ki v zadnji fazi postopka odkupi bančni kredit.