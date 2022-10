WhatsApp po jutranjem mrku spet deluje

Aplikacija za izmenjavo sporočil WhatsApp po jutranjih težavah v več državah znova deluje. Delovanje je bilo moteno tudi v Italiji in Sloveniji. Razlog za mrk aplikacije še ni znan.Težave WhatsAppa so zabeležili na Downdetectorju, spletni strani, ki spremlja izpade spletnih strani in aplikacij po svetu.

Downdetector je v jutranjih urah zabeležil več 10.000 prijav nedelovanja WhatsAppa.

Družba Facebook, ki se je pozneje preimenovala v Meto, je aplikacijo kupila leta 2014 za 19 milijard dolarjev. WhatsApp ima okoli dve milijardi uporabnikov.