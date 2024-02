Z avtomobilom silovito v obcestni zid

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes malo po 7. uri posredovali na deželni cesti št. 251 med krajema Barcis in Claut, kjer sta trčila kombi in avtomobil, pri čemer je slednjega močno odbilo v obcestni zid. Voznico so iz razbitin avtomobila potegnili gasilci, ki so jo nato z nosilom prenesli do struge reke Cellina, kamor je pristal reševalni helikopter. Reševalci so poškodovani voznici nudili najnujnejšo pomoč, nato so jo s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli v resnem zdravstvenem stanju. Vzroke nesreče preiskujejo organi pregona.