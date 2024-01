Z burjo priteka vse bolj mrzel zrak

Z zmerno do močno burjo priteka proti nam vse bolj mrzel zrak. Najnižjo današnjo temperaturo smo v Boljuncu namerili skoraj opoldne, ob 11.43, ko so navadno dnevne temperature skoraj najvišje (čeprav je treba tudi upoštevati, da je danes nebo prekrito z oblaki), se pravi, da da je ohladitev ravno v teku. Živo srebro se je ob 11.43 spustilo na 5,3 stopinje Celzija, še danes zjutraj je bilo okrog 6 stopinj Celzija, sinoči pa okrog 9 stopinj Celzija. Na Kraški planoti trenutno v glavnem beležijo temperature od 2 do 3 stopinj Celzija, v Trstu pa nekaj več kot 6 stopinj Celzija. Občutek mraza povečuje burja. V Boljuncu smo namerili njen najmočnejši sunek 80,5 km/h.

Danes popoldne se bo nadaljevalo podobno vreme. Pihala bo zmerna do močna burja, živo srebro pa se bo spuščalo.

Jutri bo zmerno oblačno. Najnižje nočne temperature bodo na Kraški planoti povečini za kakšno stopinjo Celzija pod lediščem, na Goriškem okrog ledišča, ob morju pa do okrog 4 stopinje Celzija.

V sredo in četrtek bo nekaj več jasnine, nočne temperature bodo še padle, najhladnejše bo predvidoma četrtkovo jutro, ko bo burja oslabela.