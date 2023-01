Z burjo se je zvečer začel vremenski preobrat

Okrog 18. ure je v Tržaškem zalivu zapihala zmerna burja in je z njo začel pritekati hladnejši zrak. Posamezni sunki so presegali hitrost 50 km/h, temperatura se je v primerjavi z današnjimi najvišjimi dnevnimi vrednostmi do 18.30 povečini spustila za okrog ali malo več kot 5 stopinj Celzija. Marsikje so se pojavljale zmerne do močne padavine, vmes so bile tudi plohe. Meteorološka postaja tržaškega navtičnega inštituta, ki je namerila najvišjo dnevno temperaturo 13,9 stopinje Celzija, je ob 18.15 beležila nekaj več kot 9,0 stopinje Celzija. V Boljuncu, kjer smo namerili najvišjo dnevno temperaturo 14,4 stopinje Celzija, je bila ob 18.30 temperatura 7,8 stopinje Celzija, se pravi, da se je ozračje ohladilo za 6,8 stopinje Celzija. Količine dežja so bile do 18.30 precejšnje, povečini je od polnoči padlo od 30 do 50 litrov padavin na kvadratni meter, ponekod so bile količine še nekoliko večje. V nižinah FJK je zapihal okrepljen severni veter s sunki, ki so ponekod presegali hitrost 50 km/h.

Vremenska fronta je sicer postopno že zapuščala naše kraje. V prihodnjih urah se bo vreme izboljšalo. Padavine bodo oslabele in počasi ponehale. V nočnih urah se bo delno razjasnilo.

Jutri bo prevladovalo sončno vreme, jutro bo hladnejše od minulega dogajanja. Povečini sončno ali zmerno oblačno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo, ko bo jutro še nekoliko bolj hladno. Večjega mraza sicer ni pričakovati, dogajanje pa bo bolj skladno z letnim časom.