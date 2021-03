Gasilci iz Vidma so včeraj posredovali v občini Možac na gorskem območju med krajema Moggessa di qua in Moggessa di là, kjer sta se izgubila dva psička. Lastnika ju nista uspela najti. Pripadniki gorske enote gasilcev (SAF) so psička opazili na dnu soteske ob hudourniku in so se do njiju spustili z vrvmi. Psička so po zahtevni intervenciji rešili in ju prenesli na varno ter izročili lastnikoma. Bila sta nepoškodovana.