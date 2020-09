»Z geostrateško igro so pridobili Izrael in sunitske države«

V Beli hiši je včeraj Izrael podpisal Abrahamov sporazum o normalizaciji odnosov z dvema arabskima državama, Združenimi arabskimi emirati (ZAE) in Bahrajnom. Dogovor s slednjim je dosegel v petek, z Združenimi arabskimi emirati pa avgusta. Z dogovorom so Združeni arabski emirati za Egiptom in Jordanijo postali tretja arabska država – in prva zalivska – z diplomatskimi odnosi z Izraelom, v petek pa je sledil še Bahrajn. Sporazum so poimenovali po preroku Abrahamu, ki ga častijo vse tri glavne vere na Bližnjem vzhodu.

Dogovor, pri katerem so posredovale ZDA, je bil v večjem delu mednarodne skupnosti deležen pohval, manj s strani nekaterih muslimanskih držav, obsodili so ga tudi palestinski predstavniki. Sporazum je pozitivno ocenila tudi 36-letna Nežka Figelj z Oslavja, dolgoletna poznavalka razmer na Bližnjem vzhodu, ki smo jo zmotili v Bruslju, kjer živi in dela, potem ko je nekaj časa delala tudi v Tel Avivu, tako da tamkajšnje dogajanje zelo dobro obvlada. »Ljudje v Izraelu so trenutno kar jezni na premierja Benjamina Netanjahuja, češ da raje razmišlja o politiki in o mirovni pogodbi kot pa o težavah zaradi novega koronavirusa,« pogovor začenja Nežka. Izrael je namreč pravkar naznanil novo tritedensko popolno zaporo, t. i. lockdown, in je trenutno med najbolj prizadetimi državami na svetu.