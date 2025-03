Z izmenjavo podatkov do večje varnosti in razvoja

Danes je bil v Palači Dežele Furlanije - Julijske krajine na na tržaškem Velikem trgu podpisan sporazum o sodelovanju med Agencijo Republike Slovenije za okolje (Arso) in Deželno agencijo za varstvo okolja FJK (Arpa). Agenciji sicer sodelujeta že vrsto let, vendar je v času hitrega spreminjanja podnebja, ki močno vpliva na okolje in življenje ljudi na čezmejnem območju, potrebno še tesnejše povezovanje.

Sporazum sta podpisala direktorja obeh agencij, Jože Knez in Anna Lutman, ob prisotnosti deželnega odbornika za okolje, energijo in trajnostni razvoj Fabia Scoccimarra in slovenskega ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra. Slednji je poudaril, da so pospešena izmenjava podatkov in skupne aktivnosti na področju okoljskega monitoringa, pomembne tudi za gospodarstvo, ki zaradi naravnih ujm vsako leto utrpi veliko škode.

Agenciji bosta okrepili sodelovanje na področju spremljanja kakovosti in stanja voda – tako morskih kot celinskih –, kakovosti zraka, meteorologije in klimatologije, laboratorijskih analiz ter kakovosti tal. Po mnenju odbornika Scoccimarra je partnerska naveza med italijansko in slovensko agencijo sad skupne vizije o trajnostnem upravljanju čezmejnega območja. Tovrstne pobude po njegovem mnenju dokazujejo, da želja po zajezitvi posledic okoljskih spremembe ne pozna upravnih meja. »Ne gre za formalnost, ampak za konkretno zavezo za izboljšanje kakovosti življenja ljudi,« je še dodal Scoccimarro.