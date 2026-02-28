VREME
Po Sloveniji več primerov unovčenih ponarejenih bankovcev

Poročajo o ponarejenih bankovcih za 500 evrov, 200 evrov in 20 evrov

28. feb. 2026 | 15:52
Mariborski policisti so v petek zjutraj v eni od bank na območju mariborske občine obravnavali sum storitve kaznivega ponarejanja denarja. Domnevno ponarejeni bankovci so bili pred tem unovčeni v različnih krajih po Sloveniji, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta bila ponarejena bankovca za 500 evrov unovčena na območju ljubljanske in velenjske občine, trije ponarejeni bankovci za 200 evrov na območju občine Novo mesto, dva za 20 evrov pa na območju občin Ptuj in Hajdina.

Policisti bodo po zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo, so še navedli v PU Maribor.

