Z neizprosno provido prestregli voznika, ki sta drvela po avtocesti

Policisti iz Palmanove so v minuli noči na avtocesti A4 prestregli dva voznika, ki sta občutno presegla dovoljeno hitrost. Zasledovali so ju na avtomobilu z vgrajenim videonadzornim sistemom provida, ki omogoča takojšnje zaznavanje hitrosti in videosnemanje. Češki voznik volkswagna golf GTI je na odseku med Latisano in San Giorgiom, kjer je najvišja dovoljena hitrost 130 km/h, drvel 194 km/h.

Na območju, kjer potekajo dela za gradnjo tretjega voznega pasu in je hitrost omejena na 80 km/h, pa so policisti prestregli poljskega voznika škode fabia, ki je drvel 154 km/h. Oba voznika so ustavili in jima pokazali posnetke. Prvemu so naložili 543 evrov globe, drugemu pa 1126,67 evra globe. Obema so odvzeli vozniško dovoljenje, prvemu za obdobje enega do dveh mesecev, drugemu pa za obdobje od dveh do šestih mesecev.

Policisti so med Porpettom in Palmanovo zasledili tudi avtomobil, ki je močno vijugal. Voznika so ustavili in opravili alkotest. Napihal je kar 1,5 g/l, torej trikratno dovoljeno mero. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zasegli avtomobil. Brez vozniške bo ostal od enega do dveh let.