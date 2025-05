Z novim digitalnim orodjem do nižjega davka Ilia

Od ponedeljka bodo lahko lastniki več stanovanjskih nepremičnin sami poskrbeli za hitro uveljavitev znižanega lokalnega davka na nepremičnine Ilia (nekdanji Imu). Po besedah pristojnega za lokalno samoupravo v deželni vladi Pierpaola Robertija je postopek zelo enostaven: dovolj bo naložiti podatke in prošnjo na novem portalu ilia.regione.fvg.it in znižani davek bo obveljal že letos. Sistem je v celoti digitalen in uporabnikom prijazen, občinam pa bo olajšal zbiranje podatkov za izračun davčnih stopenj, je še dodal Roberti.

Dežela Furlanija - Julijska krajina je v davčne ugodnosti lastnikov več nepremičnin vložila 33 milijonov evrov, kar naj bi po prepričanju odbornika Robertija prispevalo k vlaganju v opeko. Do znižanega davka Ilia so namreč upravičeni tudi lastniki nepremičnin s stalnim prebivališčem v kateri koli italijanski deželi, zato je zanje investicija v stanovanja in hiše v FJK še posebej zanimiva.

Na včerajšnji predstavitvi novega digitalnega orodja je direktor deželne informacijske družbe Insiel Diego Antonini poudaril, da portal predstavlja še en korak na poti do sodobne javne uprave, ki mora biti učinkovita in dostopna vsem – s telefona oziroma od doma. Raven računalniške pismenosti med državljani, še zlasti med starejšim prebivalstvom, pa še zdaleč ni optimalna, zato bodo na 106 okencih v Trstu, Vidmu, Pordenonu, Gorici in Tolmeču t. i. digitalni pomočniki ponujali pomoč pri ustvarjanju enotne digitalne identitete (SPID ali druge elektronske identitete), brez katere dostop do portala ni mogoč.