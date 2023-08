Z vitlom rešili štiri francoske skavte

Danes dopoldne so gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri v sodelovanju s finančno policijo in civilno zaščito priskočili na pomoč štirim mladim francoskim skavtom, ki so iz nepojasnjenih razlogov med spuščanjem proti kraju Socchieve v gozdu zatavali na strmo območje. To je bilo za povrh popolnoma neprehodno zaradi številnih dreves, ki jih je v prejšnjih dneh podrlo neurje. Reševalci so se iz helikopterja najprej z vitlom spustili do skavtov. Ko so ugotovili, da je z njimi vse v redu, so se odločili, da jih s helikopterjem odpeljejo v dolino. Tri mladoletne skavtinje in njihovega polnoletnega voditelja so z vitlom povlekli v helikopter civilne zaščite in jih odpeljali na varno.