Za Krisa zbrali ves potreben denar

Čudeži niso nemogoči. Za zdravljenje 20-mesečnega Krisa so v kratkem času zbrali ves potreben denar in dobrodelna akcija se je tako uspešno zaključila. Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki je na družbenem omrežju facebook sporočilo, da je bil cilj dosežen.

Kot smo poročali, mali Kris Zudich iz Kopra, ki ima najhujšo obliko spinalne mišične atrofije (SMA 1), potrebuje zdravilo, ki stane 2,267.000 evrov. Z gensko terapijo, s katero tovrstne bolnike uspešno zdravijo v ZDA, bi moral začeti pred dopolnjenim drugim letom starosti, kar bo zdaj mogoče.

Zdravilo zolgensma, ki ga Kris potrebuje, je trenutno dostopno le v ZDA, obenem pa še izjemno drago. S prošnjo za pomoč pri zbiranju sredstev sta se zato starša obrnila na javnost. In sta doživela izjemen odziv. Ob izjemni medijski podpori sta aktivirala številne posameznike, društva, podjetja, dobrodelne organizacije, športne klube, kulturne institucije in nevladne organizacije, celo politike. Dobrodelni so bili tudi košarkarji, nogometaši in odbojkarji ter številni glasbeniki. Zvrstilo se je tudi več dogodkov za nabiranje sredstev. Akcija je bila uspešna.