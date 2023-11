Za pobeglega tihotapca migrantov usodna kraja salam

Koprski policisti so 16. novembra malo po 7. uri na cesti od Zabič proti Ilirski Bistrici ustavljali osebni avtomobil mercedes, toda voznik znakov ni upošteval in je še pritisnil na plin. Nekaj časa so vozili za njim, zatem so vozilo izsledili na travniku ob cesti od Topolca proti Podstenju. Ustavili so osem državljanov Turčije, ki so nezakonito prečkali slovensko mejo, voznik pa je pobegnil s kraja in so se za njim izgubile sledi. Migranti so zaprosili za mednarodno zaščito.

Koprski policisti so nekaj dni kasneje, v ponedeljek, 20. novembra, prejeli informacijo o prijetju moškega, ki je v Ilirski Bistrici ukradel nahrbtnik, salame in druge suhomesne izdelke. Njihovi kolegi so avtomobil renault laguna, v katerem se je vozil skupno z dvema drugima moškima, ustavili pri avtocestnem izvozu Razdrto. 38-letnemu državljanu Gruzije, ki je imel pri sebi nahrbtnik z ukradenimi artikli, so odredili pridržanje. Koprski kriminalisti so ugotovili, da gre za pobeglega voznika, ki je prevažal državljane Turčije. S kazensko ovadbo je bil včeraj priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.