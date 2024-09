Za prosekar se obeta dodatna geografska enota

Ustanovitev t. i. dodatne geografske enote (Unità Geografica Aggiuntiva – UGA) za območje pridelovanja in stekleničenja prosekarja na Tržaškem, dalje možnost popolne dvojezičnosti, glede razvoja vinogradništva in na splošno kmetijstva na Tržaškem z omilitvijo omejitev na območjih Natura 2000 pa se pričakuje srečanje z deželnim odbornikom za kmetijstvo. To so, skopo povedano, rezultati tehničnega srečanja, ki je v sredo popoldne na sedežu dežele Furlanije - Julijske krajine v Vidmu potekalo v zvezi z ugovori k predlogu o spremembi specifikacije proizvoda oz. pogojev, pod katerimi je mogoče pridelovati vino Prosecco Doc.

Sestanka so se poleg uradnikov službe za promocijo kakovosti proizvodov pri deželnem odborništvu za kmetijstvo udeležili še predstavniki Kmečke zveze, Društva Prosekar, Društva vinogradnikov s Krasa, Lokalne akcijske skupine Kras in seveda konzorcija Prosecco Doc iz Veneta.

Junija letos obelodanjeni predlog konzorcija ni bil všeč kraškim vinarjem in kmetom, ki so pripravili svoje ugovore. Z zahtevo po ustanovitvi t. i. podokoliša, ki bi proizvajalcem prosekarja in tržaškim vinarjem omogočil večjo avtonomijo v okviru konzorcija, niso prodrli, saj so v Venetu vztrajali z nasprotovanjem. So pa pri konzorciju Prosecco Doc po besedah tajnika KZ Erika Mastna pristali na podpis dogovora o ustanovitvi dodatne geografske enote UGA ter na možnost popolne dvojezičnosti tako na etiketah kot v gradivu. Glede zahteve po razvoju vinogradništva in kmetijstva na Tržaškem z omilitvijo omejitev na zaščitenih območjih Natura 2000, ki močno bremenijo krajevne kmete, pa je upati v čim prejšnje srečanje z deželnim odbornikom za kmetijstvo Stefanom Zannierjem.

