»Za psihološko podporo so zaprosile skoraj vse slovenske šole«

Tudi dijaki drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom se bodo jutri, po daljšem obdobju šolanja na daljavo, vrnili k pouku v »običajnem« smislu te besede, torej v razredu. Prisotnost dijakov bo zaenkrat le polovična, zato so šole organizirale izmene, da bi zagotovile varnost in tako šolarje kot učne in neučne šolske kadre kar se da obvarovale pred morebitnimi okužbami. Dijaki, ki so v zadnjih mesecih večkrat izpričali svoje nelagodje zaradi dolgotrajnega pouka na daljavo, se bodo vrnitve v šolske klopi nemara veselili.

Toda delno vračanje v normalnost verjetno ne bo kar tako pometlo vseh stisk in tegob, ki so se pri šolski populaciji porodile v tem nenavadnem času. Prav zato lahko šole zaradi dogovora, ki ga je ministrstvo za šolstvo sklenilo z Zbornico psihologov, računajo strokovno psihološko pomoč, ki je sicer že bila vzpostavljena v minulem, z epidemijo zaznamovanem šolskem letu. »Za psihološko podporo so zaprosile tako rekoč vse slovenske srednje šole, druge stopnje in prve stopnje,« potrjuje psiholog Iztok Spetič, ki je skupaj z Valentino Segato pri Zbornici psihologov za Furlanijo - Julijsko krajino referent za šolsko psihologijo.

Če je pandemija naplavila marsikatero težavo, pri šolarjih npr. apatijo, upad motivacije, anksioznost, stisko, strah pred okužbami, če navedemo le nekatere, je na drugi strani pozitivno to, da je z omenjenim dogovorom končno prišlo do premika v zvezi s strokovno psihološko podporo v šolah. Ta je bila doslej premalo kontinuirana, ocenjuje Iztok Spetič, zato je sistematizacija tega vprašanja dobra novica.