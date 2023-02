Za pust se bo vreme dvakrat spremenilo

Danes in jutri bo pod vplivom anticiklona prevladovalo sončno in čez dan kar toplo vreme. Jutri čez dan ali proti večeru bo že nekaj več oblakov. V petek, ko bodo tokovi prehodno obrnili od zahoda, se bo vreme prvič spremenilo in bo več vlage. V petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo oblačno vreme, ponekod bo zamegljeno ali bo lahko nastala megla. Občasno bi lahko zlasti v nedeljo rahlo rosilo, omembe vrednih padavin pa povečini ne pričakujemo. Razmeroma toplo bo.

Novo vremensko spremembo pričakujemo v noči na ponedeljek, ko bo naše kraje prešla oslabljena hladna vremenska fronta. Za njo bo zapihala burja in bo pritekal nekoliko hladnejši zrak.

V noči na ponedeljek bi ponekod lahko padlo nekaj kapelj dežja, možnosti so sicer za zdaj skromne.

V ponedeljek bo sprva še oblačno, zapihala bo burja, temperatura se bo nekoliko spustila.

V torek in sredo bo povečini precej sončno ali spremenljivo. Najnižje nočne temperature bodo povečini malo nad ničlo, najvišje dnevne pa okrog 10 stopinj Celzija.