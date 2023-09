Za zagotovitev gradbenih del obljubljali denarne nagrade

Kriminalisti Policijske uprave Koper so konec avgusta 2023 zaključili večmesečno kriminalistično preiskavo s področja korupcije. Predkazenski postopek se je začel konec leta 2022, ko je Policija prejela prijavo zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi z nedovoljenim sprejemanjem in nudenjem denarnih nagrad pri zbiranju ponudb in odločanju za izvedbo manjših del v eni izmed krajevnih skupnosti na območju Policijske uprave Koper v letu 2022.

Na podlagi ugotovitev v predkazenskem postopku so zoper dve fizični osebi na Specializirano državno tožilstvo podali kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma nedovoljenega dajanja daril, nedovoljenega sprejemanja daril in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj je ena temeljnih prioritet policijskega dela, so zapisali koprski kriminalisti. Stalni izziv za policijo je učinkovitost pri identifikaciji vseh pojavnih oblik korupcijske kriminalitete tako v javnem kot zasebnem sektorju ter njeno preiskovanje. V primeru korupcijskih kaznivih dejanj so kazensko odgovorni tako dajalci, kot prejemniki podkupnin, opozarjajo. Praviloma se korupcijska kazniva dejanja izvršujejo v zaprtih krogih oseb, ki nimajo interesa po razkritju teh dejanj pred organi pregona, ugotavljajo policisti, zato pozivajo vse, da morebitna tovrstna kazniva dejanja prijavijo policiji. Prijavo lahko občani podajo osebno na policijskih enotah kot tudi na interventni številki 113, anonimnem telefonu policije 080 1200 ali na elektronsko anonimno e-prijavo korupcije.