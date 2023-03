Za žalitve opravičilo enih, drugih pa (še) ne

Vse se lahko pove, ne sme pa se prekoračiti določene meje in žaliti osebe. Tako meni odvetnik Andrej Berdon, zastopnik senatorke Tatjane Rojc v postopku proti štirim komentatorjem na Facebook strani Slovenci v Italiji, ki so se septembra leta 2021 na njen račun spravili z izrazi, ki so izpadli kot žaljivi, zato je takrat napovedala ovadbo. Takrat se je v zvezi z njenim zapisom o delovanju pojavil komentar uporabnika Ivana Godniča s sledečim besedilom: »To izdajalko bi bilo treba ostrič na balin kot so po vojni strigli putane, ki so se udinjale fašistom!!!« Žaljivemu Godničevemu zapisu, ki je bil kmalu zatem odstranjen, so se pridružili še nekateri komentarji izpod peresa Dimitrija Križmana, Istoca Vizintina in Rudolfa Pečarja, ki so senatorko ravno tako prizadeli, da se je odločila za kazensko ovadbo. Danes dopoldne je tako na tržaškem sodišču potekal narok, kjer pa razen sodnika Alessia Tassana, tožilke Chiare De Grassi ter odvetnikov Berdona, ki je zastopal senatorko Rojc, Martine Bossi (zastopnice Godniča), Paola Vizintina (zastopnika Križmana in Vizintina) ter Marca Jarca (zastopnika Pečarja) akterjev postopka ni bilo.

Za Dimitrija Križmana in Istoca Vizintina se je postopek zaključil. Dosežen je bil namreč dogovor, na podlagi katerega je odvetnik Berdon umaknil ovadbo, v zameno pa sta Križman in Vizintin na strani Slovenci v Italiji objavila opravičilo, v katerem sicer ob obnovi dogajanja priznavata, da sta poleg Godničevega zapisa tudi sama izrazila svoje stališče, »a ne z namenom, da bi kogarkoli užalila. Če se je gospa Rojc počutila užaljena in prizadeta v svojem ugledu in dostojanstvu, se ji za to opravičujeva, kajti ni bil to najin namen.« Senatorki sta tudi izplačala odškodnino, sodnik Tassan pa je zaključil postopek.

Tudi za Rudolfa Pečarja se obeta podoben razplet, čeprav bo treba odvetniku Jarcu, ki je nadomestil kolegico Bossi, posredovati dokumentacijo. Postopek proti Ivanu Godniču pa se bo očitno nadaljeval, saj prijavljeni, tako je izšlo iz razprave, ni dvignil obvestila o postopku in naroku. Sodnik je zanj določil datum novega naroka, ki bo 15. septembra letos.

»Dogovorjeno je bilo, da gospa Rojc umakne kazensko ovadbo in da prijavljena, ki sem ju danes zagovarjal na sodišču, njen umik ovadbe sprejmeta. Ta dogovor se je danes pred sodnikom tudi udejanjil, posledično je postopek na račun mojih strank propadel, slednji sta nato podali na Facebooku tudi zaključno izjavo o celotni zadevi,« je stvar komentiral Križmanov in Vizintinov zagovornik Paolo Vizintin, po Berdonovih besedah pa se je s tem senatorka Rojc »odpovedala nadaljevanju kazenskega postopka, morebitni civilni tožbi in civilnemu zahtevku«. Po njegovem mnenju je sporočilo celotne zadeve to, da dokler se dostojno izražaš, je sprejemljivo, če se gre v grobo blatenje, pa ne.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.