Začel se je nadzor na meji (foto)

Danes okrog 14. ure se je začel nadzor italijanskih policistov in drugih varnostnih organov na slovensko-italijanski meji. Pri Fernetičih so sprva ustavljali predvsem kombije ali avtodome in druga podobna vozila ter vozila z zatemnjenimi okni, medtem ko so avtomobile praviloma spuščali naprej. Ustavljajo približno vsako deseto do petnajsto vozilo. Na slovenski strani meje je vsekakor postopno nastala kolona. Na maloobmejnem prehodu pri Repentabru okrog 14.30 ni bilo kontrol, prav tako ne pri Komnu.

Na mejnem prehodu pri Rdeči hiši Goriškem, kjer je bil prisoten tudi kvestor, prav tako ustavljajo približno vsako deseto vozilo.

Na mejnem prehodu Lipica so policisti ob prisotnosti vojakov ustavljali vsa vozila. V glavnem niso spraševali dokumentov, pač pa so pogledali v vozila.