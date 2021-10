Začel se je stalni popis prebivalstva in stanovanj

Z oktobrom je v Italiji stekel stalni popis prebivalstva in stanovanj, ki je od leta 2018 dalje ne več vsakih deset let, ampak vsako leto, pri čemer anketiranje ne zajame več celotnega prebivalstva, ampak samo reprezentativen odstotek družin. Štetje bo letos potekalo do 23. decembra, pri čemer je zainteresiranih 2.472.400 družin v 4531 občinah. Na Tržaškem bo popis potekal v občinah Dolina, Milje, Repentabor in Trst, na Videmskem poleg Vidma med drugim tudi v Ahtnu, Čedadu, Fojdi, Naborjetu - Ovčji vasi, Nemah, Podbonescu, Sv. Lenartu, Sovodnji, Tipani in na Trbižu, na Goriškem pa med drugim v Gorici, Krminu, Doberdobu, Dolenjem, Koprivnem, Tržiču, Mošu, Ronkah, Škocjanu, Šlovrencu, Foljanu - Redipulji in Štarancanu.

Z družinami, ki so vključene v t.i. popis po območjih, bodo neposredno stopili v stik občinski popisovalci, medtem ko tiste, ki spadajo v okvir t.i. popisa po seznamu, so oz. bodo prejele na dom sporočilo statističnega zavoda Istat z informacijami za samostojno izpolnitev vprašalnika na spletni strani omenjenega zavoda, ki bo na voljo v petih različnih jezikih: italijanščini, slovenščini, angleščini, nemščini in francoščini. Vsekakor bo mogoče stopiti v stik z občinskimi uradi preko telefona oz. se naročiti pri občinskem popisnem centru.

Družine, vključene v okvir popisa po seznamu, bodo lahko od 4. oktobra do 7. novembra izpolnile spletni vprašalnik na strani https://raccoltadati.istat.it/questionario. Pri tem bodo morale vnesti davčne oz. Pin kode, ki jih bodo prejele z dopisom Istata. Če tega ne bodo mogle opraviti doma, se lahko obrnejo na občinske popisne centre, kjer bodo na voljo računalniki. Če do 7. novembra še ne bodo izpolnile spletnega vprašalnika, bodo z njimi stopili v stik poverjeni popisovalci.

Za informacije je na voljo spletna stran zavoda Istat, prav tako bo mogoče telefonirati na zeleno številko 800 188802 vsak dan od 9. do 21. ure ali pisati na naslov elektronske pošte censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it. V Trstu pa bo od 4. oktobra dalje v prostorih zelenjadne tržnice na debelo na Nabrežju Ottaviano Augusto deloval občinski popisni center, ki bo odprt od ponedeljka do petka od 9. do 15. ure, v istem urniku bo na voljo tudi telefonska številka 040 6755010. Zaradi pandemije priporočajo predhodno rezervacijo sestanka.