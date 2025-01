Začenja se nova Trumpova era

Republikanec Donald Trump bo po novembrski izvolitvi danes v Washingtonu prisegel na položaj 47. predsednika ZDA, ki ga je zasedal že med letoma 2017 in 2021. Slovesna prisega bo na vrsti opoldne po krajevnem oziroma okrog 18. ure po srednjeevropskem času. Slovesnosti ob inavguraciji bodo drugače potekale ves dan.

Prisegi bodo prisostvovali vsi štirje še živeči nekdanji predsedniki ZDA - Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton in George Bush mlajši. Na seznamu gostov so tudi številni milijarderji, kot so šef Tesle Elon Musk, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg. Udeležil se je bo tudi slovenski veleposlanik Iztok Mirošič.

Po pričakovanjih naj bi Trump že zvečer nato podpisal prve izvršne ukaze. Med drugim hoče množično izgnati nezakonite priseljence iz ZDA, odpraviti zelene politike, ponovno zagnati gradnjo ograje na meji z Mehiko, uvesti višje carine na uvoz ter pomilostiti napadalce na kongres 6. januarja 2021.