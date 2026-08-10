Umrl mladinski pisatelj Slavko Pregl

V 81. letu je umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, so danes sporočili iz Slovenskega Pena, katerega član je bil. Vodil je številne kulturne inštitucije in društva, med drugim je bil leta 2009 prvi direktor Javne agencije za knjigo RS.

Kot so zapisali pri Slovenskem Penu, je Pregla odlikovalo »ostro, kritično, nemalokrat s humorjem začinjeno pero, s katerim se je neumorno boril za svobodo izražanja, sočutno sobivanje ljudi in položaj pisateljev in knjige v slovenski družbi«.

Bil je tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev, predsednik društva Bralna značka in Društva slovenskih založnikov. V času ministrovanja Rudija Šelige in Andreje Rihter je vodil Nacionalni svet za kulturo.

Rodil se je v Ljubljani leta 1945. Diplomiral je leta 1972 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, vseskozi pa pisal humoristične črtice, basni, povesti in satire. Bil je glavni in odgovorni urednik časopisa Mladina. Kasneje se je zaposlil v Mladinski knjigi, kjer je skrbel za področje mednarodnega sodelovanja med leti 1969 in 1991.

Negativno izkušnjo z zasebno založbo EWO, ki jo je ustanovil leta 1991, je z obilo humorja in samoironije popisal v knjigah S knjigo po svetu, Prerok na tankem ledu, Srajca srečnega človeka in Široko zaprta vrata: Avtorji in založniki v škripcih.

Najbolj je poznan in priljubljen kot mladinski pisatelj. Po njegovih knjigah Odprava zelenega zmaja in Geniji v kratkih hlačah sta bili posneti dve televizijski nadaljevanki, za genije je prejel Levstikovo nagrado, še enkrat jo je prejel za življenjsko delo.

Večernico mu je prinesla mladinska povest Srebro iz modre špilje, desetnico pa Usodni telefon. Poleg romanov in slikanic je pisal tudi basni in pravljice. Skupno je objavil več kot petdeset knjig za otroke in mladostnike, med njimi tudi hudomušen priročnik o lepem vedenju Počesane muhe, za Radovedne pravljice pa ga je slovenska sekcija IBBY uvrstila na častno listo.

Veliko priljubljenost sta doživela tudi romana v soavtorstvu z Leonom Pogelškom Skrivnost se imenuje Erich Šlomovič in Pokvarjeno zlato.

Kot so še zapisali pri Slovenskem Penu, Preglovo pisanje prežema humor, skozi katerega se loteva zapletenih življenjskih preizkušenj otrok in mladine pa tudi odraslih. Njegov slog sledi realnemu življenju, v katerem sta sočutje in vživetje v literarne junake temeljni načeli. Vsi njegovi junaki, ne glede na starost, imajo osebnost, ki je drzna in premočrtna kot njihov stvarnik - ne ustrašijo si izreči družbene kritike, čeprav so včasih zavite v zabavne krilatice nevednih otrok.

Leta 2007 je prejel Schwentnerjevo nagrado. Kot je pisalo v utemeljitvi, je Pregl v 40 letih svojega delovanja pustil globok pečat na različnih področjih založništva v Sloveniji, kot tudi na mednarodnem področju. Mesto Ljubljana se je njegovemu ustvarjanju za mladino poklonilo z Župančičevo nagrado leta 2010, leta 2017 pa je prejel visoko državno odlikovanje, red za zasluge za svoje delo na področju kulture.