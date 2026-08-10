Pogrešali so ga v Žabnicah, našli pa v Vidmu

Včeraj zjutraj se je osemdesetletni Tržačan oddaljil iz Žabnic, kjer razpolaga s stanovanjem. Njegova soproga je okoli poldneva o izginotju obvestila karabinjerje, pri iskalni akciji so sodelovali tudi gasilci, finančni policisti in gorski reševalci.

Gorski reševalci so se okoli 13. ure lotili pregledovanja goratih predelov v okolici Žabnic, na koncu pa so osemdesetletnika organi pregona našli na videmski železniški postaji. Izsledili so ga s pomočjo sistema za prepoznavanje signalov GPS, ki se nahaja na postaji.