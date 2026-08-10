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Pogrešali so ga v Žabnicah, našli pa v Vidmu

Gorski reševalci so se lotili iskalne akcije v okolici Žabnic, sistem za prepoznavanje signalov GPS pa ga je našel na videmski železniški postaji

Spletno uredništvo |
Videm |
10. avg. 2026 | 14:27
    Pogrešali so ga v Žabnicah, našli pa v Vidmu
    Pogled na Žabnice( Johann Jaritz, CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons )
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Včeraj zjutraj se je osemdesetletni Tržačan oddaljil iz Žabnic, kjer razpolaga s stanovanjem. Njegova soproga je okoli poldneva o izginotju obvestila karabinjerje, pri iskalni akciji so sodelovali tudi gasilci, finančni policisti in gorski reševalci.

Gorski reševalci so se okoli 13. ure lotili pregledovanja goratih predelov v okolici Žabnic, na koncu pa so osemdesetletnika organi pregona našli na videmski železniški postaji. Izsledili so ga s pomočjo sistema za prepoznavanje signalov GPS, ki se nahaja na postaji.

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