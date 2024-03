Zagorela dimna cev večdnadstropne stavbe

Pordenonski gasilci so sinoči posredovali v kraju San Quirino na Pordenonskem, kjer je zagorela dimna cev večnadstropne hiše. Ogenj so pogasili, med preverjanjem varnosti stavbe pa so zaznali prekomerne koncentracije ogljikovega monoksida v petih stanovanjih, ki so jih prebivalci pravočasno zapustili in zelo velike koncentracije zlasti v podstrešju, ki nima oken. Zato so morali na strehi izdelati odprtino. Z električnimi ventilatorji so prezračili prostore in bonificirali stavbo. Na delu so bili tri ure. Po preverjanju varnosti se je nato vseh 10 prebivalcev lahko vrnilo v stanovanja.