Gasilci so ponoči okrog 2.30 posredovali v kraju Vallenoncello na Pordenonskem, kjer je zagorela prezračevana streha stanovanjske hiše. Ogenj je zajel okrog 50 kvadratnih metrov njene površine. Na kraj je iz Pordenona, Maniaga in kraja San Vito al Tagliamento prispelo štirinajst gasilcev s sedmimi vozili. Najprej so preverili morebitno prisotnost oseb v notranjih prostorih, nato so začeli z gašenjem, pri čemer so preprečili, da bi se ogenj razširil še na druge objekte. Požar so pogasili, operacije pa so zaključili danes zjutraj ob 8.30. V požaru ni bil nihče poškodovan.