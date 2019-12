Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Zajec po toskansko

Na spletu sem zasledil polemiko, ki je res ne razumem.

Med neko televizijsko oddajo je namreč priletni gospod povedal, da so v nekaterih italijanskih pokrajinah, predvsem med vojno, naše domače mačke predstavljale užitno meso, kot so na primer zajci ali srne, teleta, konji itd. Oddajo sem pozneje pogledal na spletu in, mimo dejstva, da nisem nikoli, in tudi nikoli ne bom, jedel mačk, se mi zdi vsa zadeva močno pretirana.

Ljubim pse, a se ne škandaliziram, če jih na azijskem jugovzhodu kuhajo, čeprav se mi sama misel gnusi. Zakaj bi mačka v loncu bila tabu, srnice pa lahko mirne duše lovimo in kuhamo na najrazličnejše načine? In ljubka jagnjeta? Kaj pa kozliči? Da o industrijskih kokošjih farmah niti ne govorimo.

Torej, bodimo dosledni: ali smo totalni vegetarijanci, če pa nismo, se ne smemo zgražati nad tem, da nekdo uživa mačke, pse, teleta, ščurke, kače, kobilice ali kaj še bolj gnusnega. To je vsaj moje mnenje.

A pustimo to in ne se bati, današnji recept ne zadeva mačk, temveč zajca, katerega meso pa je , tako pravijo, na moč podobno mačkinemu.

Za zajca po toskansko potrebujemo:

mladega zajca

čebulo

2-3 stroke česna

korenčka

zeleno

paradižnik

rdeče vino

olivno olje

sol

poper

Zajca razrežemo na kose (kar vam seveda lahko naredi mesar), srce, jetra in pljuča pa damo na stran. Meso solimo in damo v lončeno posodo (brez olja). Po kakih desetih minutah odlijemo vodo, ki jo bo meso spustilo, ker ima dokaj neprijeten duh, kar mnoge odvrača od zajčjega mesa. Sedaj lahko sesekljamo čebulo, česen, zeleno in korenček, v posodo, iz katere smo začasno odstranili meso, zlijemo pol kozarca olivnega olja in vanj stresemo dišavnice. Pražimo nekaj minut in zalijemo s kozarcem rdečega vina ter dodamo na kose narezana jetra, srce in pljuča. Pustimo, da se zelenjava in drobovina nekaj časa pražijo, nakar dodamo meso in pustimo, da se lepo obarva, za kar ga moramo nekajkrat obrniti. Ko se je meso obarvalo, dodamo 2-3 večje paradižnike, ki smo jih olupili in jim odstranili semenčka in sok. Jed mora na tihem ognju vreti približno 45 minut, medtem pa solimo in popramo. Odstavimo, ko je meso mehko, omaka pa lepo gosta. Mnogi obogatijo tako pripravljenega zajca še z gobami, ki jih seveda moramo očistiti in narezati na ploščice. V posodo jih damo preden vanjo zlijemo paradižnik.

Pustimo, da se gobe nekaj časa pražijo z mesom in zelenjavo, nakar nadaljujemo kot smo opisali.

Najbrž se tako lahko pripravi tudi mačka ...

Dober tek!

Ivan Fischer