Zaključuje se tudi sezona gripe

Tudi sezona gripe se v Italiji zaključuje, izhaja iz poročila opazovalnega omrežja Influnet, ki deluje v sklopu Italijanskega inštituta za zdravje (Iss). V tednu od 31. januarja do 6. februarja so zabeležili 187.000 novih okužb, od začetka sezone pa je gripo prebolelo 3.961.200 ljudi. Incidenca je trenutno 3,16 okužbe na tisoč prebivalcev, ravno na pragu, pod katerim naj bi bila sezona zaključena. Incidenca je še vedno največja med otroki pod 5. letom starosti, sledijo najstniki do 14. leta. Okužbe z gripo so trenutno najbolj pogoste v Umbriji, medtem ko je v ostalih deželah, vključno s FJK, incidenca občutno nižja.