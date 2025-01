Žaljiv grafit na pročelju koprske stolne cerkve

Vandali so v minuli noči pomazali pročelje koprske stolne cerkve z žaljivim grafitom. Mimoidoči so ga opazili danes zjutraj.

V koprski škofiji so dejanje označili za žalostno in nesprejemljivo, saj prebivalci v tem prostoru od nekdaj živijo v strpni in odprti skupnosti, povzema poročanje novinarke RTV Slovenija Evgenije Carl spletni portal MMC RTVSLO. Dogodek preiskuje policija. Na Policijski upravi Koper so potrdili, da so prejeli prijavo o žaljivem grafitu in opravili ogled kraja.

Policisti preverjajo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja stavbe posebnega kulturnega pomena, obenem pa se preiskujejo tudi storitev prekrška pisanje po objektih in vzbujanja nestrpnosti.

Več grafitov z žaljivo vsebino so opazili včeraj tudi na pročelju mariborske srednjeveške sinagoge.