Zamaskirana neznanca oropala moškega v Sežani

Iz Trsta naj bi se v soboto zvečer pripeljal domov v Sežano, ko je za stavbo banke NKBM izstopil iz avta, pa naj bi ga napadla dva moška. S topim predmetom ga je eden večkrat udaril po telesu, od njega sta zahtevala denar, in ker ga ni imel, sta mu vzela vrednejše predmete ter zbežala proti Italiji, poročajo Primorske novice.

V soboto so ob 20.46 dva neznana in zamaskirana moška na Partizanski cesti v Sežani pristopila k oškodovancu in v italijanskem jeziku zahtevala denar, so sporočili policisti. Odvzela sta mu tudi dragocenejše predmete, zatem pa odpeljala s kraja, po vsej verjetnosti proti Italiji. Imela sta siv avtomobil citroen, karavanske izvedbe, italijanskih registrskih tablic.

Vse, ki bi karkoli vedeli o kaznivem dejanju ali bi imeli informacije o storilcih, policisti prosijo, da jim to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali telefonsko številko 113 oz. anonimno 080 1200.