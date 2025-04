Zamejski najstniki so se od papeža poslovili hvaležno

Ta konec tedna se v italijanski prestolnici mudi tudi okoli 1500 mladih iz Furlanije - Julijske krajine, ki se udeležujejo jubileja najstnikov. Med njimi je skoraj 60 zamejk in zamejcev, ki so danes prisostvovali pogrebni maši za pokojnega papeža Frančiška.

»Seveda nam je vsem žal, da nas je papež zapustil, vendar danes ni bilo prostora za žalost. Frančišek nas je učil, da smrt ne predstavlja konca, ampak začetek,« nam je povedal Nik Emili, spremljevalec 21 zamejskih najstnic in najstnikov iz goriške nadškofije. Med mladimi z Goriškega je bila tudi 13-letna Anja Klanjšček iz Štandreža, ki je današnji dan označila kot nepozabnega.

Tudi Neža Petaros je priznala, da je prej kot žalost danes čutila hvaležnost do papeža. »Pogreb je bil kot papež: za ljudi in z ljudmi. Pridiga je bila poklon njegovim človeškim lastnostim in delu, ki ga je opravljal po svetu,« je svoje vtise strnila skavtska voditeljica, ki skupaj s še tremi voditeljicami v teh dneh spremlja 28 tržaških in goriških skavtinj in skavtov.

»Ne moremo biti žalostni. Bog je z nami in vemo, da tudi sveti oče v nebesih bdi nad nami in nam daje moč za naprej,« je bila misel, s katero je pogovor za naš dnevnik začel Franc Biancuzzi, ki se je skupaj z ženo Ano Fajdiga v Rim podal z Žabniško mladino.

15-letni Filip Kalc je zelo cenil papeževo odprtost in njegovo nagovarjanje vseh, še zlasti zapostavljenih. »V zadnjih dneh nam pomembne osebnosti razlagajo, kako je bil papež pomemben. Menim pa, da bi morali tako govoriti prej, ko je bil še živ,« je bil kritičen Svetoivančan, ki te dni še najbolj ceni poudarek na Frančiškovem pontifikatu in ne na njegovi smrti.