»Zamejstvo mora zajeti tisti veter, ki prinaša uspeh«

Slovensko deželno gospodarsko združenje bo imelo danes ob 18. uri na sedežu Tržaškega pomorskega kluba Sirena v Barkovljah svoj 49. volilni občni zbor, ki obeta spremembe. Po dveh mandatih in pol s položaja predsednika odhaja Robert Frandolič, ki po lastnih besedah pušča organizacijo v dobri kondiciji, saj raste in se notranje preureja, da nudi članom čim več pogojev za medsebojno sodelovanje. Celotno gospodarstvo je v fazi prestrukturiranja, pri čemer mora zamejstvo zajeti tisti veter, ki prinaša uspeh, pravi Frandolič, ki poudarja zlasti delo s članstvom.

Vodstvo SDGZ zapuščate po poltretjem mandatu, vendar sredi notranjega preurejanja organizacije. Zakaj ste se odločili za ta korak?

Za ta korak sem se odločil v samem trenutku, ko sem sprejel funkcijo predsednika. Jaz sem tega mnenja, da za zdravje in zdravo poslovanje same organizacije predsednik več kot dva mandata ni potrebno, da ostane. Po določenem obdobju se vsak človek nekako iztroši in nima več primernih idej. Zato menim, da vseživljenjske funkcije, ki so v našem prostoru pogosto prisotne, niso primerne in prinašajo več težav kot sicer. To je bil eden mojih začetnih pogojev, saj sem rekel, da več kot dva mandata oz. dva mandata in pol, kot se je tudi zgodilo, ne bom.

V kakšni kondiciji pa puščate SDGZ? Videli smo, da je prišlo do združitve nekaterih sekcij, kaj se še obeta?

Odkrito povedano, SDGZ puščam v dobri kondiciji. Res je, da poteka proces manjše reorganizacije, ker združujemo določene sekcije, saj menimo, da bomo na tak način bližji našim članom. Cilj vsega tega je biti v stiku s člani, tudi ustvarjati pogoje, da se člani med seboj pogovarjajo in sodelujejo ter da delajo v dobrobit svojih podjetij in celotnega prostora. Organizacija kot taka raste, imamo pet zaposlenih, kmalu jih bo šest, dejavnost in sodelovanja se širijo, ne samo v Sloveniji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški, ampak tudi s sorodnimi organizacijami v Italiji in Furlaniji - Julijski krajini in tudi dlje. Tako, da mislim, da je organizacija kar solidna, kar dokazuje tudi samo delovanje.