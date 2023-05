Zapeljal v jezero

V kraju Istrago pri Spilimbergu na Pordenonskem je sinoči okrog 23.30 36-letni voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste v umetno jezero. Uspel je poklicati na pomoč sorodnika, ki je dogodek javil na interventno telefonsko številko 112. Na kraj so prispeli gasilci in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Hiteli so do avtomobila, da bi rešili voznika, toda ga sprva niso našli. Šele okrog 3.30 ponoči so ga zagledali na kopnem v bližini jezera na gozdnatem območju. Uspel se je sam izvleči iz avtomobila in se umakniti na varno. Bil je lažje podhlajen, zato so ga prepeljali v pordenonsko bolnišnico.