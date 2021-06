Zaposlovanje slovenskih profesorjev

Priložnost za zaposlitev bodo v kratkem dobili tudi pedagoški delavci slovenskih nižjih in višjih srednjih šol. V torkovem Uradnem listu je bil objavljen izredni javni razpis, ki je na las podoben tistemu, ki so ga lani razpisali za italijanske srednje šole (prve in druge stopnje). Vložitev prijav na izredni razpis je mogoča do 16. julija, rezerviran pa je za tiste, ki imajo za seboj vsaj tri leta delovne dobe.

Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino, ki bo vodil izredni razpis za slovenske izobraževalne zavode, še ne ve, koliko kandidatov lahko pričakuje, natečaj pa nameravajo izpeljati konec julija. Če bo odgovornim to uspelo, bodo z začetkom novega šolskega leta lahko sklenili delovna razmerja za nedoločen čas s profesorji, ki jih že dobro poznajo.