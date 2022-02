Zaprli pršutarno in zasegli več deset tisoč pršutov

Univerzitetno javno zdravstveno podjetje za Osrednjo Furlanijo je odredilo zaprtje pršutarne na območju kraja San Daniele, potem ko so karabinjerji ugotovili, da so v njej dalj časa opravljali nedovoljene dezinfekcijske postopke, med drugim tudi na pršutih v zorenju, ki so bili namenjeni na trg. Zasegli so več deset tisoč pršutov, poroča Ansa.

Gre za drugi del preiskave, ki se je začela decembra in jo vodi videmsko državno tožilstvo. Decembra so ovadili tri osebe zaradi goljufije v oteževalnih okoliščinah, ker gre za proizvode z zaščitenim poreklom Dop. Tedaj so tudi zaprli dve pršutarni.