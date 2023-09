V noči na nedeljo, točneje od 20. ure v soboto do 8. ure v nedeljo bodo na avtocesti A4 zaprli odsek med Redipuljo in Vilešem v smeri Benetk, sporoča družba Autostrade Alto Adriatico. Nameščali bodo senzorje za zaznavanje prometa in tresljajev, ki jih povzroča na mostovih in viaduktih, s katerimi bodo na daljavo nadzorovali varnost na določenih odsekih. Poleg tega bodo namestili tudi več nadzornih kamer.