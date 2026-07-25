Na primorski avtocesti povečan promet in zastoji

Na več odsekih cest in avtocest po Sloveniji danes nastajajo zastoji. Največji so bili na primorski in štajerski avtocesti, na cestah v slovenski Istri in pred Bledom ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.
Na primorski avtocesti so ob 14.30 nastajali zastoji
- od Ljubljane proti Vrhniki;
- med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda 15 minut,
- med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani;
- pred Postojno proti Ljubljani, zamuda 15 minut.
- pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji.
Na ljubljanski zahodni obvoznici pa od Brda proti Primorski ter na južni strani od Viča proti Primorski.
Potovalni čas je bil ob 14.30 od Ljubljane do Kopra 1h 31 minut, iz Kopra v Ljubljano pa 1h 22 min.